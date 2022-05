As poltronas já começaram a ser instaladas nas enfermarias - Divulgação

Publicado 14/05/2022 17:53

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, conhecido como Hospital do Retiro, em Volta Redonda recebeu 70 novas poltronas reclináveis nessa semana. O mobiliário para os acompanhantes, já começou a ser instalado nas enfermarias.

As poltronas foram adquiridas com a intenção de investir na qualidade do serviço e humanização para toda rede pública, como explica a diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury.

"Estamos sempre buscando excelência no serviço prestado e, aos poucos, reestruturando a unidade de saúde, tanto na parte física quanto no mobiliário e atendimento”, disse a diretora da unidade.

Ainda segundo Márcia, recentemente a SMS investiu em novos aparelhos de TV para as enfermarias e também irá aumentar a capacidade de leitos clínicos, obras essas que já foram iniciadas.

“Nosso objetivo é assegurar o acolhimento humanizado e melhor experiência ao paciente, proporcionando a ele conforto, comodidade e funcionalidade. Agradeço ao prefeito Neto e à secretária de Saúde, Maria da Conceição, por mais esse investimento”, destacou Márcia Cury.