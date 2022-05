Bruno Santos marcou os dois gols do jogo - Divulgação

Bruno Santos marcou os dois gols do jogoDivulgação

Publicado 13/05/2022 12:10

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Maricá por 2 a 0 pela Série A2 do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na noite desta quinta-feira, dia 12. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Bruno Santos e ainda um pênalti foi defendido por Vinicius Dias. Com o resultado, o time lidera o grupo B com seis pontos ganhos.

Após a partida, o técnico Rogério Corrêa, comentou sobre a vitória. Segundo ele, além dos três pontos serem importantes, também pelo fato de ter conseguido revezar o elenco, poupando os jogadores que estão disputando as partidas na Série C do Campeonato Brasileiro.

“Foi um jogo muito bom para a gente. Conquistamos uma vitória muito importante e também utilizamos vários jogadores que não vêm jogando a Série C. Então isso foi muito bom, porque conseguimos dar o descanso necessários a alguns atletas e começamos a dar rodagem a outros que iremos precisar na Série C. Fomos um time sólido em um jogo que teve oportunidades para os dois lados, mas que, obviamente, tivemos mais chances, mais controle da partida e saímos com uma boa vitória diante do Maricá”, disse o técnico.

Rogério Corrêa também destacou que o time do Voltaço retornou para o segundo tempo com três substituições e uma mudança no esquema tático.

“Tínhamos treinado esta situação já, com dois atacantes, que é uma coisa que podemos utilizar durante as partidas. E no momento do jogo, estava vendo que tínhamos o trabalho de bola, porém, chegava na parte do último terço, não conseguíamos sustentar. Aí no intervalo fiz as substituições para fazer o que fazíamos no treinamento e deu certo, porque logo no início conseguimos fazer o gol com a jogada do Lelê para o Bruno Santos. E depois acabamos sacramentando a vitória no final da partida ali, com outro gol neste mesmo desenho”, comentou o comandante tricolor.

O Volta Redonda retorna a campo no domingo, dia 15, às 18h, também no estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Brasil de Pelotas-RS pela Série C do Brasileirão. Já pela Série A2, o Voltaço visita o Artsul, na quarta-feira, dia 18, às 15h, no Nivaldão.