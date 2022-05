Semop e Smac escolheram o "Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa" para o lançamento do projeto - Cris Oliveira

Semop e Smac escolheram o "Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa" para o lançamento do projetoCris Oliveira

Publicado 12/05/2022 11:05 | Atualizado 12/05/2022 11:05

Volta Redonda - No dia 15 de junho ocorrerá o lançamento da ‘Patrulha de Proteção ao Idoso’ em Volta Redonda. A data foi escolhida por ser o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.

A informação foi confirmada durante a cerimônia do novo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda (CMDDPI), que ocorreu no auditório da prefeitura, no bairro Aterrado, nesta quarta-feira, dia 11.

A intenção com o Patrulha de Proteção ao Idoso é oferecer ajuda a essa parcela da população que está entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, por serem sujeitos a vários atos de violação dos seus direitos.

O governo municipal, por meio das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Ação Comunitária (Smac), está à frente do projeto. Volta Redonda é referência no trato especial que oferece aos idosos, e o projeto, que tem como maior entusiasta o prefeito Antônio Francisco Neto, fecha o ciclo de proteção.

A "Patrulha de Proteção ao Idoso" será composta por um homem e uma mulher da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A Delegacia de Polícia, 93ª DP, também participa através da reativação do Núcleo do Idoso, feita em parceria com a prefeitura, como explica o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

“Estivemos conversando com o delegado Luiz Jorge Rodriguez e acertamos os detalhes para o funcionamento do Núcleo do Idoso nas dependências da 93ª DP, que terá ligação direta com o Creas (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), responsável pelo recebimento das demandas de violência aos idosos”, disse o secretário.

A equipe da Smac, através do Creas, preparou o fluxo de atendimento da Patrulha de Proteção ao Idoso, desde o primeiro contato até o monitoramento, sem data para finalizar, seguindo os moldes da Patrulha Maria da Penha que já atua na cidade e que completa o ciclo de proteção à pessoa vulnerável.

Segundo os dados do Creas, a cidade registra uma média de 70 ocorrências/mês sobre os idosos, entre violência, abandono/negligência e abuso financeiro.