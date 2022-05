UPA Santo Agostinho vai transferir atendimento durante obra na unidade - Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR

Publicado 11/05/2022 11:46

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou a construção de uma rampa de acesso a um prédio da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), no bairro Santo Agostinho. O local receberá de forma temporária o atendimento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), enquanto as obras de reforma e ampliação da unidade de saúde acontecem.

A rampa será destinada às ambulâncias, para que os veículos acessem o espaço provisório sem interferir no dia a dia da unidade educacional. Enquanto a rampa é feita, o governo municipal está na fase final de escolha da empresa responsável que fará a obra de adequação de um andar do prédio da Faetec, cedido à Prefeitura para receber temporariamente os usuários da UPA durante a reforma da unidade.

“Estamos analisando os custos e definindo o que for melhor para os cofres públicos e para o atendimento à população. Será uma mudança temporária, mas que vai valer a pena, porque a nova UPA, graças ao apoio do governador Cláudio Castro, vai ficar como um legado para Volta Redonda”, disse o prefeito Neto.

Projeto de reforma e ampliação da UPA Divulfação

Com os recursos já liberados, o espaço receberá os seguintes serviços: instalação de divisórias em dry wall e portas para ajustamento dos espaços; revisão das estruturas elétricas, incluindo instalação de novo gerador; readequação da parte hidráulica com implantação de lavatórios em todas as salas e de chuveiros nos sanitários.

No prédio também serão feitas ações como: instalação de rede provisória de gases medicinais para as salas vermelha e amarela; limpeza das calhas e coberturas das varandas; limpeza da área externa; pintura geral.

De acordo com a prefeitura, a intenção é que, depois de iniciados, os trabalhos sejam concluídos na primeira quinzena de junho, quando está prevista a transferência do atendimento da UPA para o espaço provisório.

A UPA Santo Agostinho será totalmente reformada e ampliada, com R$ 1,9 milhão em recursos já liberados pelo Governo do Estado. A ideia é organizar os fluxos para melhor atendimento aos pacientes e seus familiares, e melhor condição de trabalho aos funcionários.

As melhorias contemplam a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; nova climatização em todas as salas; modernização da sala de raio-x; a unidade contará com Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.