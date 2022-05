Processo seletivo tem vagas para profissionais que atuarão no Projeto Ballet Educação, da Rede Municipal de Ensino - Carina Rocha - Smel/PMVR

Publicado 11/05/2022 21:29

Volta Redonda - As inscrições para processo seletivo simplificado para contratação temporária de Docente I – Educação Física estão abertas em Volta Redonda. Os profissionais irão atuar no Projeto Ballet Educação, da Rede Municipal de Ensino.

As inscrições podem ser feitas até as 16h, de segunda-feira, dia 16 de maio, através de Ficha Eletrônica disponível no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico . São cinco vagas para profissionais de Educação Física, com especialização em Ballet Clássico

A Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) realizará a seleção, através de Análise Curricular com base na avaliação dos documentos apresentados para pontuação de Títulos e de Experiência. Segundo a prefeitura, das seis vagas disponíveis, três são para ampla concorrência, duas para atender a cota para negros, e uma para pessoas com deficiência.

A remuneração prevista para a função é de R$ 1.100, acrescida de auxílio alimentação (R$ 250,00), gratificação social concedida a todos os funcionários do município (R$200,00); gratificação de 30% de regência de turma; gratificação de nível superior de 15% e gratificação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Quem for aprovado e convocado terá diversas atribuições, entre elas: planejar, desenvolver, monitorar e avaliar as atividades relacionadas à sua atividade, sob a orientação da Secretaria Municipal de Educação e Coordenadora do Projeto Ballet Educação; ministrar aulas de Ballet Clássico e/ou Dança Contemporânea; participar de atividades e projetos para os alunos da Rede Municipal de Ensino.