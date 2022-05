Trechos com asfaltamento já concluídos começam a receber sinalização em VR - Divulgação

Publicado 11/05/2022 20:50

Volta Redonda - Os trechos entre os bairros Conforto e Ponte Alta em Volta Redonda que já foram asfaltados, agora passam a receber sinalização. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), os serviços ocorrem no período da noite.

Os trabalhos são de: sinalização horizontal e vertical, incluindo pintura e revitalização de linhas de bordo, divisão de pista, faixas de segurança e de pedestres. O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, disse que o objetivo da sinalização é melhorar a fluidez do trânsito, principalmente, nessas vias em que ocorre maior circulação de veículos.

“A sinalização contribui para uma circulação segura de veículos e pedestres, que vai se estender em outros pontos após a conclusão das obras de asfalto e também de recapeamento asfáltico, que acontecem simultaneamente no município”, disse o secretário.

Além do novo asfalto na extensão da via Sérgio Braga, na Ponte Alta, o trecho já conta com iluminação de LED. Uma nova remessa de iluminação de LED está prevista para chegar ao município, a partir do dia 20 de maio.

O projeto faz parte do Plano de Mobilidade Urbana em parceria com o Governo do Estado e a prefeitura dará continuidade a troca das lâmpadas, que irá beneficiar todos os bairros com mais de 27 mil pontos de iluminação.

Os centros comerciais da cidade foram os primeiros a receber as novas lâmpadas, que geram mais economia aos cofres públicos reduzindo os gastos com energia e manutenção. As lâmpadas de LED proporcionam mais luminosidade colaborando também na segurança pública.

As obras de asfaltamento continuam nos principais acessos a Volta Redonda e nas vias de maior circulação de veículos. De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), os bairros também vão receber melhorias asfálticas.

Nesta semana, os serviços de asfaltamento começaram no trecho entre o Jardim Belvedere até o bairro Colina. As obras compreendem o trecho da entrada do cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão, próximo ao Hospital São João Batista.

O asfalto na área da rotatória sofreu diversas ações paliativas, feitas principalmente para evitar acidentes. Com esse novo contrato, será feito um trabalho em caráter definitivo, informou a prefeitura.

Nos próximos dias, mais precisamente em 16 de maio, outras duas frentes serão abertas. Nesta dia, será iniciada a mobilização para que tenha início o asfaltamento do bairro Candelária até o São Sebastião, passando pelo São Luiz e Pinto da Serra. Para esta obra, dois contratos foram feitos. Sendo metade em parceria com o Estado, e a outra parte com recursos próprios do município.