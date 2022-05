Sérgio Sodré, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de VR - Cris Oliveira

Sérgio Sodré, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de VRCris Oliveira

Publicado 13/05/2022 11:34

Volta Redonda - Um Museu da Ciência e Tecnologia será construído em Volta Redonda. Serão investidos cerca de R$ 15,5 milhões pelo Governo do Estado para fazer o espaço na Rua 154, no bairro Laranjal. A previsão é que a obra dure 12 meses.

A empresa que vai realizar as obras de construção já foi definida. O processo licitatório está em fase de homologação e O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, disse que a licitação inclui a construção do prédio, do planetário e a aquisição de alguns móveis.

“A ideia é fazer um planetário nos mesmos moldes do que existe na Gávea, no Rio. Será uma obra fantástica, que vai contar com diversos equipamentos para auxiliar na educação de forma lúdica, principalmente sobre estudos em disciplinas de exatas, como Matemática e Física”, falou Sodré.

Ainda segundo o secretário, os equipamentos para compor o museu devem ser adquiridos pelo governo municipal, como contrapartida.

O Museu da Ciência e Tecnologia será construído com base em um projeto arquitetônico vencedor de um concurso promovido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense (UFF). O local será operado pela prefeitura e contará com a cooperação técnica de profissionais da UFF e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, o investimento é importante para a cidade e agradeceu por mais essa parceria com o Governo Estadual.

“O governador Cláudio Castro tem sido um parceiro fundamental nessa reconstrução de Volta Redonda. E está nos ajudando a fazer muito mais pela cidade. Esse sonho de a cidade ter um museu desse porte está se tornando realidade, graças a essa parceria que tem dado certo, preparando Volta Redonda para o futuro”, ressaltou o prefeito.