Recentemente, a ETA Belmonte recebeu visitantes do CRAS Caeiras, da Escola Municipal José Fontes Torres e da Escola Estadual Rondônia - Divulgação

Publicado 16/05/2022 07:31

Volta Redonda - A visitação de escolas e grupos à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte foi retomada em Volta Redonda. A ideia é desenvolver ações de conscientização, aprendizado, troca de experiências e informações.

Segundo as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), a idade mínima para participar é de seis anos e a visita dura aproximadamente duas horas.

Durante a atividade, os visitantes são orientados sobre produção, tratamento, monitoramento e uso consciente da água, além de conceitos de sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente.

A ETA Belmonte, recentemente, recebeu visitantes do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Caeiras, da Escola Municipal José Fontes Torres e da Escola Estadual Rondônia. Eles participam de uma palestra, conheceram as dependências da ETA e as etapas dos processos de tratamento.

“A visita contribui diretamente no processo de aprendizagem dos nossos alunos, uma vez que no curso desenvolvemos questões ambientais, fazendo agregar maior valor em sua formação”, disse o professor da Escola Estadual Rondônia, Francisco Jácome Gurgel Junior.

A aluna do CRAS Caeiras, Yasmin da Silva Santos declarou que aprendeu muito com a visita.

“Eu gostei muito de vir ao SAAE, aprendi muita coisa que eu nunca imaginei”, contou.

A professora da Escola Municipal José Fontes Torres, Sheila Oliveira, disse que a atividade proporciona aos estudantes observar o ambiente real de uma estação de tratamento.

“Trabalhamos o tratamento de água na escola, mas mostrar no local que é realizado na cidade faz toda a diferença, sendo uma experiência que eles não vão esquecer. É muito bom ver que eles estão aprendendo e empolgados”, comentou a professora.

Para visitar a ETA Belmonte, a escola ou grupo deve agendar com antecedência. É preciso enviar um ofício com os seguintes dados: instituição, quantidade de alunos, idade, endereço e telefone para contato.