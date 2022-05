Empreiteira começou intervenção em outra área do bairro Aterrado, em VR - Divulgação

Empreiteira começou intervenção em outra área do bairro Aterrado, em VRDivulgação

Volta Redonda - A revitalização das calçadas segue para um novo quarteirão do bairro Aterrado, em Volta Redonda, nesta segunda-feira, dia 16. A instalação de novo calçamento pelas ruas da cidade está dentro da relação de obras do Plano de Mobilidade Urbana, executado através de uma parceria com o Governo do Estado e a prefeitura.

A empreiteira Santa Luzia, responsável por esse trecho da obra, iniciou a troca do piso das calçadas no quadrante que contempla alguns quarteirões, entre as avenidas Lucas Evangelista e Paulo de Frontin, e as ruas 12 de Outubro e Jaime Pantaleão de Morais.

A empresa já tinha começado essa troca em outro quadrante ao lado: entre as avenidas Sete de Setembro e Paulo de Frontin, num espaço também situado entre as ruas 12 de Outubro e Jaime Pantaleão de Morais.

Já no bairro Laranjal, as obras permanecem nas mesmas ruas próximas ao antigo Hospital da CSN. Na sequência, as equipes da empresa Metropolitana seguirão para ruas na Vila Santa Cecília.

Segundo o projeto, as novas calçadas contam com piso intertravado, que tem maior durabilidade e resistência, além de facilitar outras ações como reparos subterrâneos, já que são de fácil reposição. O plano também contempla acessibilidade para pessoas com deficiência, como piso tátil e rampas de acesso para cadeirantes.

Um levantamento topográfico para construção das ciclovias também já foi iniciado pela empreiteira Metropolitana. O trabalho ocorre na Via Sérgio Braga, próximo à Rua 237, no bairro Conforto, e na Avenida dos Trabalhadores, próximo à Rua 23, na Vila Santa Cecília.

Estão previstos um total de 18 quilômetros de ciclovias que ficarão no entorno da Usina Presidente Vargas e entre os bairros Santa Cruz e Niterói. O novo sistema vai ser interligado a ciclovias já existentes.

O Plano de Mobilidade Urbana terá um total de R$ 140 milhões em investimento. O projeto envolve intervenções na estrutura viária, contemplando pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias, obras de arte especial de engenharia, abrigos para usuários do transporte público, sistemas inteligentes de tráfego e a iluminação pública.