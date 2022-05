Obra de reforma geral e modernização do Ginásio Poliesportivo da Ilha São João foi iniciada - Divulgação

Publicado 17/05/2022 16:23

Volta Redonda - O Ginásio Poliesportivo da Ilha São João em Volta Redonda passará por uma reforma geral. A obra foi iniciada nesta semana. O local, administrado pela secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), é o maior ginásio do município.

O investimento será de cerca de R$ 1,3 milhão, e acontece por conta de uma emenda parlamentar do ex-deputado e atual assessor da prefeitura, Deley de Oliveira.

“Sempre trabalhei pela melhoria do esporte em Volta Redonda e, com o apoio do prefeito Neto, estamos conseguindo tirar esse sonho do papel. O ginásio é tradicional no município e ficará moderno e mais acolhedor para a população”, falou Deley.

O ginásio receberá um novo piso para a quadra poliesportiva, além de toda infraestrutura em volta. Os serviços contemplam também a reforma do telhado, banheiros, vestiários, sistema contra incêndio, além de intervenções de paisagismo, pintura geral, alambrados e tela de proteção contra infestação de pombos.

“O ginásio também terá uma grande melhoria na questão da acessibilidade, o que vai beneficiar nossos atletas e visitantes em eventos como a Olimpede. Parabéns ao prefeito Neto e ao Deley por mais essa conquista para o esporte de Volta Redonda”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

O prefeito Antonio Francisco Neto, comentou que as parcerias com os governos estadual e federal têm proporcionado obras e melhorias para a cidade.

“Sou um entusiasta do esporte e fiquei muito satisfeito de poder realizarmos mais essa obra. Agradeço ao Deley pelos recursos, e ao Governo do Estado, que tem ajudado Volta Redonda a crescer novamente, voltando a ser a cidade do esporte”, ressaltou o prefeito.

O pavilhão de eventos da Ilha São João, também receberá obras de melhorias para atender grandes eventos que já estão programados para junho. A empresa responsável realiza a troca de telhas que estavam danificadas por outras de modelos mais resistentes. A rede elétrica também está sendo trocada.

O diretor do DEIP (Departamento de Iluminação Pública), ligado à secretaria de Infraestrutura (SMI), Edmar Borges, explicou que toda essa parte está sendo refeita.

“Estamos recuperando toda a parte elétrica, desde a caixa de entrada da concessionária de energia até o pavilhão, trocando cabos, fios. Haviam feito um trabalho paliativo na gestão anterior, e agora estamos fazendo de maneira correta toda a parte de iluminação”, esclareceu Edmar.

Os banheiros do pavilhão também receberão intervenções. Contratada pelo Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), a obra acontece nos dois sanitários (masculino e feminino), em uma sala de apoio com um banheiro interno. Entre as ações, estão a troca de espelhos, metais, iluminação, além de preenchimento de forro, pintura externa e limpeza.