SMS de Volta Redonda amplia nesta quinta-feira, dia 19, a quarta dose da vacina contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 19/05/2022 15:00 | Atualizado 19/05/2022 15:50

Volta Redonda - A partir desta quinta-feira, dia 19, Volta Redonda amplia a quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com comorbidade ou deficiência, trabalhadores da Educação, Saúde, Segurança Pública e assistentes sociais (em atividade).

A vacinação acontece em qualquer unidade básica de saúde (UBSs e UBSFs), das 9h às 16h. Sendo que as seguintes unidades: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande funcionam até as 18h30.

Para vacinar, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS. Pessoas com comorbidade ou deficiência devem acrescentar na documentação atestado ou laudo médico que comprove a condição clínica. Os trabalhadores da Educação, Saúde, Segurança Pública e Assistência Social devem comprovar que atuam na área.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca que gestantes e puérperas, independente de comorbidade, devem completar o esquema de vacinação com a quarta dose. O reforço é recomendado apenas para pessoas acima de 18 anos, sendo uma determinação do Ministério da Saúde.

Segundo o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, a vacina da covid-19 pode ser aplicada junto com a da Gripe, sem intervalo.

“A vacinação pode e deve ser feita conjuntamente à vacinação contra a Influenza, que está com campanha em andamento em todas as unidades básicas. É fundamental, nesse momento, garantir a cobertura vacinal para as pessoas que ainda não completaram seus esquemas com todas as doses”, explicou o médico.

De acordo com os dados da SMS, em Volta Redonda, já foram aplicadas 646.260 doses contra covid-19, no total. Sendo 253.402 primeiras doses, 226.162 segundas doses, 160.441 terceiras doses e 6.255 quartas doses.