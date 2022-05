Volta Redonda jogou com um a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo - Divulgação

Publicado 19/05/2022 09:56

O Volta Redonda FC empatou em 1 a 1 com o Artsul pela Série A2 do Campeonato Carioca. A partida aconteceu nessa quarta-feira, dia 18, no Nivaldão.

O Voltaço chegou a balançar as redes com Bruno Santos, mas o árbitro anulou marcando impedimento. Logo depois, aos 35 minutos do primeiro tempo o Esquadrão de Aço ficou com um a menos após o zagueiro Thomas Kayck ter recebido o segundo cartão amarelo e ser expulso.

O atacante Bruno Santos marcou o gol tricolor aos 42 minutos da primeira etapa. Com o resultado, o Voltaço permanece invicto e na liderança geral da classificação geral.

O próximo jogo pela A2, será na quarta-feira, dia 25, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Gonçalense-RJ. Já pela Série C, o Voltaço enfrenta o Paysandu-PA, domingo, dia 22, às 19h, na Curuzu.