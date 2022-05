Imagens do Abrigo Seu Nadim em Volta Redonda - Geraldo Gonçalves

Imagens do Abrigo Seu Nadim em Volta Redonda Geraldo Gonçalves

Publicado 18/05/2022 21:54

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda começou a receber agasalhos e cobertores para serem doados para pessoas em situação de rua, usuários do Centro Pop e abrigados do Abrigo Seu Nadim e no SOS (Serviço de Obras Sociais). A ação teve início nesta quarta-feira, di a 18, através dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e dos Centros de Convivência.

As doações também serão encaminhadas para entidades inscritas nos Conselhos da Assistência Social e da Criança e do Adolescente. Segundo a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, a prefeitura mantém, durante todo o ano, o serviço de acolhimento no Abrigo Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, e também no espaço mantido pelo Serviço de Obras Sociais (SOS), no bairro Voldac. São ofertadas 40 vagas para homens e mulheres.

“A campanha do agasalho superou nossas expectativas no ano passado com a participação de toda a cidade. Com o frio chegando, contamos novamente com a população volta-redondense para colaborarmos com as pessoas em situação de rua e com as entidades. Nosso objetivo é que elas enfrentem este inverno com segurança, dignidade e calor humano”, falou Carla Duarte.

A SMAC disponibiliza todos os dias, às 19h, transporte para o abrigo do SOS. O ponto de saída é no Centro Pop, na Rua Geraldo Di Biasi, nº 298, bairro Aterrad. No local, as pessoas são alimentadas, tomam banho e recebem cuidados necessários.

O prefeito Antonio Francisco Neto, disse que através de seu gabinete, está arrecadando cobertores para serem entregues às casas de custódias da região. As doações já foram feitas para unidades de Volta Redonda e no distrito de Bulhões, em Resende.

“Os abrigos, projetos sociais e as cadeias públicas da região começaram a receber as primeiras remessas de tudo que já arrecadamos. Nosso agradecimento a todos os empresários e amigos que já nos ajudaram, mas lembramos que o frio está só começando. Precisamos de muito mais. Todos aqueles que quiserem ajudar, basta deixar o cobertor aqui na Prefeitura que a gente faz a doação. Nosso abrigo está pronto para receber as pessoas em situação de rua e nossas parcerias com as instituições sociais estão firmes. Não vamos deixar ninguém desamparado”, contou Neto.