Volta Redonda inicia obras de revitalização e infraestrutura da Rua 33, na Vila Santa Cecília - Cris Oliveira

Publicado 20/05/2022 14:54

Volta Redonda - A partir de segunda-feira, dia 23, terão início as obras de revitalização e infraestrutura da Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo a prefeitura, as primeiras intervenções serão feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) nas redes de água e esgoto.

A obra irá contemplar a substituição total da rede de água potável, atualmente de ferro fundido e com trecho comprometido no decorrer dos anos, por tubulação de PVC, e de um trecho da rede de esgoto sanitário, que também apresenta a estrutura comprometida.

Nas etapas seguintes, serviços incluem outras ações subterrâneas, como passagem das redes de eletricidade e de telefonia para o subsolo e complementação da drenagem pluvial.

Entre outras intervenções, a obra da Rua 33 contempla: substituição das estruturas dos pontos de ônibus; recapeamento do asfalto; replantio de árvores; reconstrução das calçadas com uso de piso intertravado, incluindo acessibilidade e melhorias no acesso aos pedestres.