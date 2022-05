Semop e a GMVR recolheram uma motocicleta ao Depósito Público Municipal de VR - Divulgação

Publicado 20/05/2022 21:10

Volta Redonda - Uma motocicleta foi recolhida nesta sexta-feira, dia 20, em frente à sede da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na Ilha São João, em Volta Redonda. A ação aconteceu durante uma fiscalização rotineira de trânsito.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) o veículo foi removido ao Depósito Público Municipal por estar com o escapamento adulterado para propositalmente fazer mais barulho, acima do permitido sendo encontrada.

Em duas horas de fiscalização, outros veículos que circulavam em condições irregulares também foram recolhidos, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, a ação dos agentes segue a orientação da Semop com rondas preventivas, feitas em pontos de grande fluxo de veículos.

Já o secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Barbosa, disse que as ações vão prosseguir para garantir mais segurança a Volta Redonda.

“Vamos continuar com as fiscalizações em Volta Redonda, focando nas motos sem placas, com descarga aberta, além de condutores sem habilitação e sem capacete, de segunda a segunda, dia e noite. Recebemos, diariamente, reclamações de motos barulhentas que incomodam a todos, sem distinção e causam graves problemas, por isso não vamos dar trégua”, frisou o secretário.