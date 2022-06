Livro que conta a história do bairro São Luiz é lançado em VR - Divulgação

Publicado 04/06/2022 07:00

Volta Redonda - O bairro São Luiz em Volta Redonda conta agora com sua história registrada em um livro. A obra narrada pelo morador Evaldo Pontes da Silva possui 68 páginas e ganha destaque entre as pessoas da localidade.

Dos 500 exemplares impressos, mais da metade já foi distribuída. O ex-deputado estadual Nelson Gonçalves participou do lançamento do livro intitulado “A História do Bairro São Luiz”.

“Estou honrado por participar desse momento que nos propicia uma viagem na história da nossa cidade e, em especial, do bairro São Luiz”, falou Nelson Gonçalves.

O autor Evaldo Silva disse que ganhou o apoio dos moradores que fizeram uma “viagem no tempo”, e relembraram fatos que marcaram o surgimento do bairro que tem 64 anos.

Segundo Evaldo, durante as pesquisas, conseguiu localizar moradores que participaram da fundação do bairro. Entre os depoimentos surgiram as lembranças das dificuldades e das conquistas no decorrer do tempo.

“Me emocionei com a história de um casal que veio morar aqui, quando tudo era lama, sem luz e sem água encanada. Eles estão vivos, lúcidos e me contaram sobre as conquistas e de como era bom viver no São Luiz”, comentou Evaldo.

Outra história que chamou a atenção do autor, e ganhou destaque no livro, foi do morador que comprou o primeiro carro no bairro. Como era o único automóvel na localidade esse morador ajudava os vizinhos nas emergências.

“Bastava ele chegar em casa e havia uma grávida passando mal para ser levada ao hospital e lá ia ele sem se opor, sempre de cara boa e solidário”, disse o autor, lembrando que exemplares do livro podem ser adquiridos, por um valor simbólico e as arrecadações serão destinadas para a Associação de Moradores do bairro São Luiz.