Jogo será neste sábado, dia 2, às 18h, no estádio BatistãoDivulgação

Publicado 02/07/2022 11:10 | Atualizado 02/07/2022 11:12

O Volta Redonda FC enfrenta o Confiança-SE neste sábado, dia 2, às 18h, no estádio Batistão pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Voltaço busca uma vitória para retornar para a zona de classificação para a próxima fase.

O atacante Rafhael Lucas falou sobre a expectativa para a partida fora de casa e a importância de buscar os três pontos.

“Sabemos que será uma partida muito difícil. Eles estão buscando também a recuperação deles no campeonato, mas o ponto que perdemos em casa, precisamos buscar fora agora. Estamos focados em buscar o resultado positivo, sabendo que a nossa equipe é muito qualificada para isso. Precisamos acertar os erros que a gente vem cometendo, mas com o trabalho forte que estamos fazendo, acredito que iremos fazer um grande jogo e voltar com a vitória de lá”, disse jogador.

A delegação do Volta Redonda já está em Aracaju-SE, onde o elenco tricolor treinou na tarde de sexta-feira, dia 1, no estádio do Sergipe-SE. O técnico Rogério Corrêa comandou um treinamento tático encerrando a preparação para enfrentar o Confiança-SE.