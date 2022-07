Bruno Santos marcou o gol da vitória do Voltaço - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 06/07/2022 19:04

O Volta Redonda venceu por 1 a 0 o Americano pela 3ª rodada da Taça Corcovado. A partida aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 6, no estádio Ferreirão. O gol do Esquadrão de Aço aconteceu aos 34 minutos da segunda etapa do jogo, com Bruno Santos.

Com o resultado, o Voltaço chega a seis pontos, mesma pontuação do Sampaio Corrêa, segundo colocado do grupo B, com melhor saldo de gols. Na classificação geral da Série A2, o Voltaço soma 19 pontos, e fica isolado na liderança da competição.

Na quarta-feira, dia 13, o Volta Redonda recebe o Angra dos Reis, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. Pela Série C, o próximo jogo será no domingo, dia 10, às 18h, também no Raulino de Oliveira, contra o Mirassol-SP pela 14ª rodada.