Encontro reúne empresários do setor metal-mecânico da Aproaço em VRDivulgação

Publicado 05/07/2022 14:10

Volta Redonda - Empresários do setor metal-mecânico da Aproaço (Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro) participaram de uma reunião em Volta Redonda. O objetivo do encontro foi debater estratégias e pontos em comum para o desenvolvimento do setor do aço no estado.

A reunião ocorreu na noite de segunda-feira, dia 04, no Hotel Bela Vista. Mais de 30 representantes de indústrias localizadas entre as regiões sul-fluminense, centro-sul, baixada fluminense, região noroeste e capital participaram do evento. No estado do Rio, juntas, as empresas processadoras de aço geram cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e movimentam por ano aproximadamente R $4,5 bi.

O presidente da associação, Alisson Campos da Silva, disse que o jantar foi marcado pela sintonia das empresas, que têm acreditado no projeto e no atuação da Aproaço desde a sua fundação em agosto do ano passado.

"A Aproaço é muito mais do que empresas do segmento do aço. Cada empresa possui sua história, sua representatividade e seu comprometimento social e econômico. E ao juntar essas histórias e direcionar esforços na mesma direção, estamos conseguindo construir um trabalho de identidade e fortalecimento junto aos poderes legislativo e executivo. Hoje, o aço tem voz em nosso estado e tudo isso graças aos empresários associados que seguem trabalhando para o crescimento do setor", falou, o presidente da Associação.

Ainda durante o encontro, o secretário executivo da Aproaço, Haroldo Filho, disse que no próximo mês, a associação irá realizar a 1ª Semana do Aço do Estado do Rio, em comemoração ao primeiro ano da entidade. O evento será realizado entre os dias 25 e 29 de agosto, e terá workshops, palestras, além de apresentar tendências para o mercado de aço.

"Nosso objetivo é somar forças e agregar conhecimento, fomentando o mercado para as empresas associadas, além de apresentar todas as ações realizadas para empresas que ainda não conhecem o nosso trabalho. A Semana do Aço será muito importante para seguir esse caminho de construção de pontes de diálogo e parcerias entre empresas, municípios e estado", destacou Haroldo Filho.