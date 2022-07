Espaço funciona no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves - Divulgação

Publicado 04/07/2022 14:41

Volta Redonda - A Central de Testagem para covid-19 a partir desta segunda-feira, dia 04, funcionará 24 horas, em Volta Redonda. Com atendimento médico, a central funciona no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, na Rua Dep. Geraldo Di Biase, número 80, no bairro Aterrado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida visa ampliar a testagem, identificando as pessoas que estão com sintomas leves, e facilitar o atendimento. Não é preciso agendamento e o resultado do teste de antígeno fica pronto em 15 minutos.

Ainda de acordo com a SMS, devem procurar o serviço pessoas com sintomas gripais como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato ou paladar.