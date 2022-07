Material apreendido em Volta Redonda, no morro da Caviana - Divulgação

Material apreendido em Volta Redonda, no morro da CavianaDivulgação

Publicado 04/07/2022 09:55

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) aprenderam drogas e prenderam um suspeito, de 22 anos, em Volta Redonda. O flagrante aconteceu no Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, no último domingo, dia 03.

Na ação, o seguinte material foi apreendido: 131 pinos de cocaína, 11 pedaços de maconha, 01 rádio transmissor, 01 aparelho celular e R$ 45,00.

Ainda segundo os policiais, contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Volta Redonda, a 93ª DP.