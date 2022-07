Publicado 04/07/2022 14:56

Volta Redonda - O Procon de Volta Redonda irá receber e encaminhar denúncias sobre o preço dos combustíveis na região ao órgão estadual. A decisão acontece após o Governo Estadual reduzir de 32% para 18% a alíquota do ICMS sobre a gasolina e o etanol no Rio de Janeiro.

De acordo com o Governo do Estado, no caso da gasolina, a expectativa é de uma redução de R$ 1,19 por litro. Para as contas, o Estado levou em consideração uma média de R$ 7,80, com previsão de chegar a R$ 6,61. Caso o estabelecimento não tenha baixado o preço do litro e não apresente notas fiscais que comprovem o valor praticado, ele pode ser multado, informou o Procon.

Os telefones do Procon-VR são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 ou 33399207. Quem preferir pode denunciar ou reclamar diretamente ao Procon Estadual, pelos telefones: (21) 23330019/ 23330005/ 985964638/ 985965723 ou e-mail: [email protected]

O Procon-VR orienta que as denúncias sejam encaminhadas com fotos, endereço e valor praticado antes da redução, que entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 4.