Agentes da Regional de Defesa Civil do Sul do Estado visitam Volta RedondaDivulgação

Publicado 03/07/2022 12:41 | Atualizado 03/07/2022 12:43

Volta Redonda - Representantes da Regional de Defesa Civil do Sul do Estado, tenente-coronel BM Euler e Tenente BM Celebrin realizaram uma visita técnica nas instalações do órgão de Volta Redonda, na última sexta-feira, dia 01. Os agentes foram recebidos pelo coordenador de Defesa Civil de VR, Rubens Siqueira, Siqueira e a assessoria técnica e operacional que apresentaram aos visitantes as ações que são tomadas pelo órgão.

"Eles conheceram o nossos protocolos de antecipação, prevenção, preparação e resposta, frente as ações de natureza hídrica, geológica, química e humana", disse o coordenador.

Durante o encontro, Rubens foi informado que a Defesa Civil Regional vai realizar um workshop reunindo todos os agentes da Região Sul Fluminense no mês de Julho.

O coordenador também lembrou que Volta Redonda foi reconhecida como cidade resiliente pela ONU (Organização das Nações Unidas) e a Defesa Civil do município recebeu um certificado pelas políticas e ações para redução de desastres de natureza hídrica, química, geológica e humana.

“A Defesa Civil se baseia em quatro pilares: antecipação, prevenção, preparação e resposta. Ter essa capacidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana nos torna resiliente”, comentou Rubens.