Voltaço é derrotado fora de casa - Divulgação

Voltaço é derrotado fora de casaDivulgação

Publicado 03/07/2022 12:26

O Volta Redonda foi derrotado por 1 a 0 pelo Confiança no Batistão, em partida válida pela 13° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na noite de sábado, dia 2.

No início da partida, o Voltaço chegou a marcar aos três minutos com Iran, mas o árbitro do jogo anulou o gol marcando impedimento do zagueiro tricolor. Na volta do intervalo, o Confiança abriu o placar com Renan Gorne, aos 34 minutos.

Na próxima rodada da competição, o Volta Redonda recebe o Mirassol-SP, no domingo, dia 10, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. Já pela A2o Voltaço enfrenta o Americano, na quarta-feira, dia 6, às 14h45, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros.