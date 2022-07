Mostra que comemora os 90 anos do voto feminino pode ser visitada em Volta Redonda - Divulgação

04/07/2022

Volta Redonda - A exposição “Mulheres na Política: Uma História de Lutas”, que comemora os 90 anos do voto feminino no Brasil, pode ser visitada em Volta Redonda. A mostra está na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), no bairro Nossa Senhora das Graças, até o dia 25 de julho.

A exposição conta a história das mulheres sufragistas, que com coragem e forte resistência, desafiaram e venceram os preconceitos dos homens e da sociedade que se posicionavam contra o voto feminino e garantiram o direito à todas as mulheres brasileiras.

A diretora do Departamento de Políticas para Mulheres da SMDH, Ludmila de Assis, disse que a mostra contribui para incentivar ainda mais o voto feminino e a participação das mulheres na política.

“A mostra já esteve no Palácio das Artes Zélia Arbex, no Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília; e agora na sede da SMDH, ao lado do Estádio Raulino de Oliveira. É importante que as mulheres visitantes ou que são atendidas na secretaria conheçam a luta dessas sufragistas pelo voto feminino, que representou um avanço, e aumente a conscientização da população sobre as dificuldades que elas tiveram que superar para conquistar o direito ao voto para todas as mulheres”, contou Ludmila.

Ainda de acordo com a diretora, apesar dos partidos terem a obrigatoriedade de lançar um percentual de mulheres candidatas, isto não foi o suficiente e cita como exemplo, a Câmara de Vereadores de Volta Redonda que não tem representante feminina.

“Assim como acontece no cenário nacional, a quantidades de mulheres eleitas ainda é muito pequena na política”, falou Ludmila de Assis.

A mostra possui banners com foto e a história de sufragistas do país, incluindo Orsina Prado de Castro (1943-1999), que foi a primeira vereadora eleita em Volta Redonda. Mineira de Barbacena (MG) nasceu em 24/01/1913 e mudou para Volta Redonda em 1943, cidade ainda não emancipada. Foi professora e em 1954, conseguiu se eleger vereadora e colocar o seu nome na história política do município.