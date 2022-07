Reunião aborda tema sobre poluição em VR - Divulgação/ MEP-VR

Publicado 05/07/2022 17:32 | Atualizado 05/07/2022 17:38

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política (MEP-VR) de Volta Redonda realizou nesta terça-feira, dia 5, um debate on-line, com diferentes pesquisadores ligados às universidades locais e de outros Estados. O tema sobre a poluição em Volta Redonda foi tratado durante a reunião.

"Agradeço e cumprimento vocês pelo aceite do convite para este primeiro momento. Hoje a ideia será conhecer suas produções científicas relacionadas à saúde da população e dos trabalhadores, face à crescente e múltipla poluição em nossa cidade", comentou a professora Sílvia Real, geocientista, ligada à equipe sócio ambiental do MEP.

A engenheira ambiental, pós-doutoranda na área de saúde do trabalhador pela USP-Faculdade de Saúde Pública, Ana Carolina Russo, falou sobre a importância da discussão, e citou a pesquisa que fez na cidade.

"A pesquisa focada na saúde da população e dos trabalhadores está na fase conclusiva, e avalia, a partir das análises do sangue e urina, os efeitos da poluição na saúde humana. Já temos um artigo pronto para ser publicado em dezembro", explicou a pesquisadora da USP.

Quem também participou da conversa foi o professor Gideon Borges. Ele que tem uma pesquisa já concluída sobre a saúde da população, em especial realizada na região leste de VR, devido à sua proximidade da montanha de escória da CSN.

"Parte do nosso trabalho já foi concluído e temos muito interesse em debater os resultados e criar proximidade com a comunidade. Nosso foco foi os impactos da poluição do ar sobre as pessoas, avaliando comportamentos relativos ao sono, aspectos nutricionais, cardiopatias, etc", esclareceu Gideon.

Já a professora Irineia Brígida, bióloga e ligada à equipe do MEP, comentou sobre sua dissertação de mestrado pela UFF, que aborda a saúde da população no bairro Volta Grande 4, em Volta Redonda.

"Estamos diante de grandes desafios, as agressões à saúde humana crescem a cada dia, e há uma certa inércia das pessoas, das instituições… existem vários aspectos que precisam ser trabalhados. Minha pesquisa localizou a visível agressão à saúde humana daquela região, porém há uma naturalização da realidade”, concluiu Irinea.

A geocientista Sílvia acompanhou o debate e anunciou um novo encontro para tratar o assunto.

“Após nosso primeiro diálogo, que contou com a participação de novos atores da Academia e ainda com o Professor Dr. Roberto Guião, ligado a uma faculdade local, vamos agendar para o final de julho um encontro ampliado com a presença de outros pesquisadores, moradores interessados e lideranças de movimentos”, falou Sílvia.

Ainda segundo as informações do MEP-VR, no próximo encontro serão apresentados dados do DataSus referentes a incidência de moléstias relacionadas a saúde da população, bem como números a partir das pesquisas realizadas. O grupo informou também que em breve terá uma reunião com o INEA para tratar do tema relacionado ao meio ambiente de Volta Redonda.