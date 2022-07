Uma nova data para o evento será divulgada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) - Divulgação

Publicado 11/07/2022 10:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda informou o adiamento do lançamento da 1ª Mostra de Artes e Cultura Surda. O evento seria realizado nesta segunda-feira, dia 11, na Biblioteca Raul de Leoni, no bairro Vila Santa Cecília. Uma nova data será informada ainda esta semana pela SMPD.

A decisão acontece devido ao luto oficial na cidade, em virtude do falecimento da secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê , ocorrido no domingo, dia 10 de julho.

Todas as atividades da Secretaria Municipal de Educação também foram suspensas nesta segunda-feira, dia 11.