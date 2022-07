Evento vai contar com a participação de mais de 40 instituições - Divulgação

Publicado 30/07/2022 16:21

Volta Redonda - O município de Volta Redonda retoma neste ano de 2022, o Desfile Cívico-Militar do Dia da Independência, 7 de setembro. O evento não foi realizado nos últimos dois anos, devido à pandemia de covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), um contato via um grupo de conversas na internet, já acontece com as entidades escolares, civis e militares para comunicar sobre o retorno do desfile.

A Secom também atua na organização do evento. De acordo com a coordenação, será mantida a mesma estrutura dos governos anteriores do prefeito Antônio Francisco Neto e todas as entidades e escolas da cidade que desejarem desfilar estão convidadas.

"Estamos com um cronograma completo de serviços para o evento, como as instalações de palanques, um som potente e espalhado por toda a avenida para que todo o público possa acompanhar as informações das entidades e vamos preparar uma estrutura para atender os desfilantes na concentração", disse um dos organizadores, Ernesto Carboni.

O evento terá início com o hasteamento de bandeiras na Praça Sávio Gama às 8 horas, com a presença de autoridades municipais e, em seguida, o desfile, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. A festividade, de acordo com a organização, deve ter a participação de mais de 40 instituições e cerca de três horas de duração.

"Já temos retorno que as escolas e entidades querem participar. E, por isso, estamos preparando um evento bem organizado e detalhado, que terá a ajuda de várias secretarias municipais, que vão nos apoiar na concentração e pista do desfile, bem como no desvio do trânsito e policiamento”, falou Carboni.

Ainda no mês de agosto será agendada uma reunião presencial com os desfilantes e organização para prestar esclarecimentos sobre o evento. O prefeito Antônio Francisco Neto, disse que está muito contente em poder retornar com o evento.

“O nosso desfile de 7 de setembro foi sempre um grande espetáculo e neste ano não será diferente. Queremos que as pessoas venham com alegria e demonstre o seu amor pelo nosso país. E, este ano, vai ser muito especial, pois comemoraremos o bicentenário da Independência do Brasil”, comentou o prefeito.

Entidades e escolas que quiserem informações sobre a participação no evento podem entrar em contato pelo telefone da Secom: 3339-9060.