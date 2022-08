Motorista estava sem cinto, e veículo estava sem placas, com pneus carecas e documentação irregular - Divulgação/Semop

Motorista estava sem cinto, e veículo estava sem placas, com pneus carecas e documentação irregularDivulgação/Semop

Publicado 18/08/2022 17:35

Volta Redonda - A secretaria municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, através da Guarda Municipal (GMVR), em ação conjunta com a Operação Segurança Presente, recolheu nesta quinta-feira (18), na Avenida Amaral Peixoto, Centro, um carro da marca Audi que circulava sem as placas de identificação. A abordagem, que contou com a participação do comandante da GMVR, João Batista dos Reis, ocorreu após denúncias do veículo importado cinza que circulava nessas condições há mais de dois meses, muitas vezes em velocidade incompatível com a via.

Ao solicitar os documentos de porte obrigatório ao motorista, ficou constatado que o veículo foi adquirido no ano de 2021 e até hoje ainda não foi registrado e licenciado junto ao Detran/RJ. Além disso, foi verificado que o automóvel estava com os pneus traseiros lisos (carecas), colocando em risco a segurança do condutor e dos demais usuários da via. Também foi observado que o motorista circulava sem o cinto de segurança. Como medida administrativa, o veículo foi recolhido para o Depósito Público da Guarda Municipal, na Ilha São João.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, as denúncias sobre as 'bandalhas' feitas com esse carro chegaram ao Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública) há algumas semanas e, desde então, a Semop vem monitorando os locais onde esse veículo foi visto mais vezes.

“Essa é mais uma ação que tivemos êxito com a ajuda da população, que denunciou e pudemos retirar das ruas mais um veículo que colocava em risco a segurança dos pedestres e motoristas. A integração das forças de segurança com o apoio da população e o uso da tecnologia, por meio das câmeras de monitoramento, têm apresentado resultados positivos no combate a irregularidades no trânsito”, afirmou o secretário.