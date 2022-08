Obra na Policlínica do Idoso está na etapa de demolição de alvenaria e revestimentos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Obra na Policlínica do Idoso está na etapa de demolição de alvenaria e revestimentosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 19/08/2022 11:47

Volta Redonda - Duas importantes obras da secretaria municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda avançaram neste mês: as reformas da Policlínica do Idoso, no bairro Jardim Paraíba, e do Serviço de Pronto Atendimento do Conforto (SPA Conforto). Iniciadas em julho e com previsão de serem concluídas em 10 meses, as intervenções visam melhorar a estrutura física das unidades para trazer mais conforto e segurança aos pacientes, informou a secretaria.

No Conforto, a reforma do Serviço de Pronto Atendimento se encontra em fase de demolição e construção de alvenaria, para adequar os ambientes internos. A reforma contempla: acessibilidade; criação de mais um leito na sala vermelha; nova sala de expurgo; novo espaço para nebulização; novas instalações elétricas, de gases medicinais, ponto de hidráulica e esgoto; rede de informática (internet) e climatização em todos os ambientes. Além disso, o espaço ganhará novos revestimentos, reparo no telhado, troca de portas, reparo nas janelas, pinturas e novas louças e metais.

A reforma da Policlínica do Idoso passa pela etapa de demolição de alvenaria e revestimentos. A obra trará adequação da acessibilidade, com uma nova escada de acesso e novo corrimão para a rampa e escada. Ainda será colocado um novo portão, com grade. A unidade também vai ganhar novas instalações hidráulicas, de esgoto e elétrica. Além disso, a reforma trará novos revestimentos, pintura, novas portas e louças cerâmicas e metais.

“São obras importantes para os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Estamos tornando os espaços mais acessíveis, mais confortáveis, para que o acolhimento de nossos pacientes seja feito da melhor forma possível”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Com as obras em andamento, os atendimentos precisaram ser redirecionados. Os pacientes da Policlínica do Idoso estão sendo atendidos na Policlínica da Cidadania, que funciona nas dependências do Estádio Raulino de Oliveira, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Já os usuários do SPA Conforto deverão procurar atendimento nas Unidades de Saúde da Família dos bairros 249 e São Lucas (casos de menor gravidade).

Os casos de urgência e emergência são encaminhados aos hospitais Dr. Nelson Gonçalves (antigo CAIS Aterrado), Dr. Munir Rafful (Retiro), São João Batista (HSJB) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho.