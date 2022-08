Objetivo é oferecer aos jovens aprendizagem mais atrativa, unindo inovação, tecnologia e sustentabilidade - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Objetivo é oferecer aos jovens aprendizagem mais atrativa, unindo inovação, tecnologia e sustentabilidadeGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 19/08/2022 18:04

Volta Redonda - Volta Redonda ganhou sua primeira E-Tec (Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades) no Ciep 484 – Toninho Marques, no bairro Belmonte. A cerimônia de inauguração ocorreu nesta sexta-feira (19) e contou com a participação dos secretários de Estado e municipal de Educação, Alexandre Valle e Júlio Cyrne; do diretor-presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira; da diretora da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Isabela Penna, além de representantes da escola, professores e alunos.

A unidade foi a sexta inaugurada pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) em todo o Rio de Janeiro. Em setembro, o município ganhará outra E-Tec, no Ciep 299 - Jiulio Caruso, no Santo Agostinho.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, as E-Tecs são um projeto piloto do Governo do Estado que busca levar tecnologia, inovação e sustentabilidade a mais de 50 escolas em todo o estado do Rio. O objetivo é melhorar a qualidade da educação pública, oferecendo aos jovens uma aprendizagem mais atrativa, unindo inovação, tecnologia e sustentabilidade. A ideia é que a iniciativa chegue a cerca de 500 escolas em 2023.

“Nestas unidades de ensino, com toda certeza, estão sendo embarcadas tecnologias que poucas escolas possuem, até mesmo na rede privada - são canetas e impressoras 3D, óculos de realidade virtual, telas interativas e wi-fi de alta potência. Nós estamos dando a condição do aluno da escola pública ter acesso a equipamentos tecnológicos que poucas pessoas têm. Para nós é uma alegria muito grande trazer uma unidade dessas para Volta Redonda. Eu tenho certeza que vamos diminuir a evasão escolar com essa quantidade de equipamentos, preparando os nossos alunos para que cada vez mais estejam prontos para disputar o mercado de trabalho e a universidade pública”, destacou Valle.

O Ciep Toninho Marques teve sua estrutura física e pedagógica modernizada. Além da grade curricular convencional, as turmas terão aulas de artes, educação ambiental, robótica e games como atividades extracurriculares. Assim como as demais unidades E-Tecs, o local é sustentável e recebeu painéis de energia solar, sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira.

O secretário de Educação de Volta Redonda, Júlio Cyrne, disse que a pandemia de Covid-19 trouxe uma nova realidade à Educação. Segundo ele, o isolamento social abriu os olhos dos gestores quanto a necessidade da modernização.

“A secretaria de Educação de Volta Redonda já vem utilizando a internet para ministrar aulas on-line desde o início da pandemia. Mesmo após a volta das aulas presenciais, nós continuamos utilizando a tecnologia para torná-las mais dinâmicas. Estamos fazendo um investimento maciço na aquisição de equipamentos que, em breve, serão disponibilizados aos nossos alunos”, disse.

Cyrne ainda lembrou que as E-Tecs em Volta Redonda beneficiarão diretamente os alunos da rede municipal de ensino. “Aqueles que estão terminando o 9º ano, naturalmente serão absorvidos pela rede estadual de ensino. E mediante essas inovações que estão sendo oferecidas nas escolas públicas, eles terão maior rentabilidade no ensino”, opinou.

O presidente do Grêmio Estudantil do Ciep 484, Janderson Fontes, disse que os alunos têm gostado do novo modelo de escola e que percebeu que o nível de participação nas atividades escolares aumentou. “É uma escola mais atrativa, já que a tecnologia chama mais atenção dos jovens. Em casa, já usávamos a tecnologia – seja no celular ou nos videogames - mas na escola não. Agora, este novo ensino tecnológico vai aproximar essas duas realidades, evitando também a evasão escolar. Sem dúvidas é uma nova forma de aprender”, apontou.