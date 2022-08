Homem de 37 anos foi preso em flagrante por policiais da Deam após passar a mão na perna de passageira - Reprodução/Google Maps

Publicado 19/08/2022 14:00

Volta Redonda - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta (19), após ter passado a mão na perna de uma passageira de 27 anos, dentro de um ônibus municipal, em Volta Redonda. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, coordenados pela delegada titular Juliana Almeida Alves, estavam se preparando para sair em diligência quando foram acionados por um motorista de ônibus da Viação Elite.

Dentro do veículo, os agentes ouviram o relato do motorista e da vítima, de que o homem tentou insistentemente passar a mão na perna da passageira, por diversas vezes. Após o testemunho da mulher e do motorista, o homem foi detido em flagrante, por importunação sexual. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.