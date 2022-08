Na visita, Dom Luiz Henrique abençoou a base, veículos e os agentes - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 20/08/2022 19:56

Volta Redonda - A base da Operação Segurança Presente de Volta Redonda, na Vila Santa Cecília, recebeu esta semana a visita de representantes da Diocese de Barra do Piraí - Volta Redonda. O encontro contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; do Vigário Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho; do secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; do delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Luiz Jorge Rodrigues; do Capitão José Eduardo Martins Silvério, coordenador da base; do 1° Sargento Bruno Luis Pereira Fusco, subcoordenador da base e os agentes da operação.

O objetivo da visita foi apresentar as dependências da Operação Segurança Presente, os dados e informações do local. Além disso, Dom Luiz Henrique abençoou a base, veículos e os agentes.

A inauguração da base foi realizada no dia 22 de julho, com a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. A Operação Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade e em acréscimo à atuação rotineira da Polícia Militar. A operação atua em regiões turísticas e comerciais estratégicas de determinada região.

O capitão José Eduardo Martins Silvério, coordenador da base em Volta Redonda, agradeceu a presença de Dom Luiz Henrique e reforçou os números positivos das operações realizadas no centro da cidade.

“Os resultados são extremamente satisfatórios para a nossa região. Atribuímos nossas metas ao fato de nossos policiais serem da própria localidade e conhecerem as áreas. Essa relação facilita o monitoramento das partes centrais e, por consequência, nos dados de furtos e homicídios”, afirmou.

“Agradecemos o trabalho da Operação Segurança Presente na cidade de Volta Redonda mantendo a paz. A ação de todos os agentes de segurança é fundamental na preservação da ordem pública, patrimonial e social da região. Rezemos por todos os cidadãos que atuam neste campo”, disse Dom Luiz Henrique.