Canteiro Escola e FabLab são os novos espaços de capacitação lançados pela Firjan - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/08/2022 12:48

Volta Redonda - O presidente da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, inaugurou nesta quinta-feira (25) o Canteiro Escola da Firjan/Senai Volta Redonda, instalado na unidade do bairro Aero Clube. O ambiente prático de educação profissional oferece a qualificação de alunos da instituição. Na ocasião, também foi inaugurado o FabLab, laboratório para inovação e criação de protótipos que visam soluções para indústria e comunidade. O secretário municipal de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, representando o prefeito Antônio Francisco Neto, participou da cerimônia de inauguração, assim como o secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne.

O presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, disse que o objetivo das inaugurações é preparar mão de obra capacitada, atender aos anseios da indústria, e superar os desafios da sociedade.

“Com o FabLab agregamos inovação, extremamente necessária e fundamental para a indústria. Os nossos alunos e empresários poderão colocar em prática seus projetos, materializar o que aprenderam - criar peças, produtos, soluções para os desafios da indústria, que naturalmente trarão benefícios a toda sociedade. Hoje também inauguramos o Canteiro Escola da Firjan, o primeiro da região, de forma a atender toda a nossa indústria. Trata-se de uma ação em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense (Sinduscon-SF), que oferece diversos cursos de qualificação para este enorme segmento da indústria fluminense”, disse, agradecendo aos empresários pela contribuição no desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro.

O presidente da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora Jr., agradeceu a parceria de todo o sistema Firjan. “Essas inaugurações vão de encontro com o que buscamos, que é a qualificação da mão de obra. “Agradeço a todo o sistema Firjan, que é a própria Firjan, o Senai e o Sesi, que tem sido muito parceiro e cria um grande guarda-chuva de proteção. Se não tivéssemos isso, estaríamos numa situação muito complicada”, disse Nora Jr.

A presidente do Sinduscon, Elissandra Cândido, lembrou que a falta de mão de obra e a necessidade de capacitação é uma demanda muito angustiante dos empresários, e que ações como essas garantem a renovação do mercado de trabalho.

“Tanto o FabLab quanto o Canteiro Escola trazem um avanço para a nossa capacitação. É a preparação para o futuro. A cultura da Construção Civil precisa ser transformada, as pessoas precisam desejar vir para o setor e inovar. Se capacitar para inovar”, disse Elissandra.

O secretário municipal de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, disse que iniciativas como a da Firjan/Senai vão de encontro com as ideias do prefeito Neto, que é a de treinar e preparar mão de obra qualificada para ser absorvida pelos setores da economia de Volta Redonda e região.

“A gente tem o projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’, que é muito bacana, oferecendo capacitação no setor da Construção Civil de forma gratuita para elas. O Sul Fluminense todo tem que estar muito satisfeito, porque neste momento que se discute muito o desemprego, você vai ao mercado de trabalho e não encontra mão de obra qualificada. Na área de T.I (Tecnologia da Informação), por exemplo, há uma dificuldade enorme. Então essas iniciativas são maravilhosas e vão de encontro com as ideias do prefeito Neto”, afirmou.

Canteiro Escola

Pensado para a reprodução de práticas da Construção, o Canteiro Escola vai permitir a realização de procedimentos abordados nos cursos de: Pedreiro de Alvenaria, Pedreiro Refratarista, Revestimento em Argamassa, Revestimento Cerâmico, Pintor, Instalações Hidráulicas, Armador de Ferragens, Carpinteiro, Drywall e Light Steel Frame. A partir de 2023, a unidade oferecerá curso técnico de Edificações, promovendo um atendimento mais alinhado com as demandas mais atuais do setor da Construção Civil.