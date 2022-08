Mais de 60 atletas vão representar os cinco polos que contam com escolinha de futebol - Divulgação/Secom PMVR

Mais de 60 atletas vão representar os cinco polos que contam com escolinha de futebolDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/08/2022 15:49

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG) promove neste sábado (27), o Festival Inter Pólos de Futebol, por meio do programa “FBG na Comunidade”. O evento começa às 8h, no Campo Roberto de Pinho Soares, do bairro Volta Grande III, próximo à associação de moradores.

Mais de 60 atletas vão representar os cinco polos que contam com escolinha de futebol com apoio do programa FBG na Comunidade – Ponte Alta, Volta Grande, Fazendinha, Vila Rica/Três Poços e Roma. Eles serão divididos em quatro categorias: mirim, pré-mirim, infantil e juvenil. Os vencedores de cada grupo recebem troféus e medalhas.

O presidente da fundação, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, afirmou que o programa foi pensado justamente para aproximar a FBG das comunidades. “A ação prioriza os locais que vivem maior desigualdade social e dificuldades de acesso a atividades de cunho esportivo, cultural e pedagógico, na maioria das vezes por exigir grandes deslocamentos”, disse.

“O FBG na Comunidade visa proporcionar a cultura de paz e desenvolver nos participantes aspectos psicossociais importantes a cada fase do desenvolvimento humano, através de atividades culturais, esportivas e de lazer, promovendo experiências positivas de harmonia e socialização”, acrescentou Vitor Hugo.

Entre as atividades do programa estão a Escola de Tênis, com oito polos no município - Sessenta, Candelária, Morada do Campo, Nova Primavera, Vila Santa Cecília (Praça da ETPC), Eucaliptal, Vila Brasília e São Luiz, de segunda à sexta-feira com atividades no período da manhã, tarde e noite; e a Escola Municipal de Hipismo, que acontece na Ilha São João, de terça à sexta-feira das 8h às 17h.

Além dessas atividades, o FBG na Comunidade apoia outros projetos sociais e comunitários. No conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida – Ingá II, no bairro Santa Cruz, oferece aulas de Jiu-Jitsu; em Três Poços, também no “Minha Casa, Minha Vida”, desenvolve atividades socioeducativas. Nos bairros Ponte Alta (249), Volta Grande, Fazendinha, Vila Rica/Três Poços e Roma tem escolinhas de futebol e futsal.