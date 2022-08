Publicado 26/08/2022 16:08 | Atualizado 26/08/2022 16:10

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu no seu gabinete esta semana membros do Conselho de Pastores de Volta Redonda (Copevre). Na reunião, foram debatidas algumas pautas levadas pelos pastores, como a realização de dois eventos – uma Expo Cristã, que será realizada na Ilha São João, e atividades durante o Dia da Reforma Protestante, celebrado em 31 de outubro – além de um pedido de revitalização da praça do Monumento à Bíblia, dentre outras demandas.

O presidente do Copevre, Rodrigo Matias, ressaltou que a reunião serviu também para colocar o conselho à disposição das secretarias e coordenadorias da prefeitura, para que elas possam divulgar os trabalhos que estão sendo realizados nas suas pastas. Matias usou como exemplo a Coordenadoria da Juventude, que fez uma parceria para poder divulgar o evento “Encontro com a Juventude Religiosa Evangélica”, realizado no sábado (20), como parte da programação do Mês da Juventude.

“O prefeito Neto sempre foi muito solícito com a Copevre e desta vez não foi diferente. Foi uma reunião excelente, uma conversa de planejamento, onde conseguimos avançar com muitos projetos. Só temos que agradecer ao espaço e também pela parceria de sempre, que irá trazer muitos benefícios, em especial, para a população evangélica de Volta Redonda”, disse.

O prefeito Neto falou sobre a reunião e destacou que o seu gabinete está sempre de portas abertas para toda a população.

“A missão do Poder Público é sempre ouvir, entender e procurar, na medida do possível, atender as demandas que chegam, independentemente de qual setor da sociedade. Sempre fomos parceiros da Copevre e vamos procurar atender aos pedidos da melhor maneira”, disse.