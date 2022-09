Projeto existe há 17 anos, atendendo alunos do 4º ao 7º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 16/09/2022 16:52

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda divulgou a relação dos aprovados para as novas turmas do projeto Ballet Educação. A lista está disponível no endereço www.voltaredonda.rj.gov.br/ballet-educacao, ou acessando o banner na página principal do site da prefeitura (voltaredonda.rj.gov.br).

Participam alunos do 4º ao 7º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, distribuídos em duas turmas de 4º ou 5º Ano, uma pela manhã e outra à tarde, e duas turmas de 6º e 7º Ano, também divididas em turnos da manhã e da tarde.

A prova da seleção será no dia 9 de setembro na Escola Municipalizada Minas Gerais, localizada na Rua Vouga, nº 122, Retiro. O horário da prova será informado no dia da inscrição.

Os alunos do 4º e do 5º Ano inscritos fizeram prova prática, sendo avaliados em coordenação motora, musicalização, ritmo e flexibilidade, por uma banca examinadora composta por profissionais especializados em dança e música. Para estudantes do 6º e do 7º Ano, foi aplicada prova prática (barra e centro), sendo avaliados por uma banca examinadora composta por profissionais especializados em dança.

Iniciado em setembro de 2005, o projeto Ballet Educação tem o objetivo de preparar jovens bailarinos, promover o desenvolvimento global dos estudantes e estimular a formação de plateias, com foco na arte da dança de formação clássica e contemporânea.

“A Secretaria Municipal de Educação tem grande orgulho do projeto, pois ele oferece aos alunos e alunas da Rede Municipal de Educação, que pouco têm acesso a arte e a cultura, oportunidade de participar desse trabalho de excelência que a SME desenvolve há 17 anos", disse o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne.