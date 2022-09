Evento segue até domingo (18), com shows, gastronomia, artesanato e arte urbana - Divulgação

Publicado 17/09/2022 12:23

Volta Redonda - Volta Redonda sedia neste fim de semana a XXX Trilha da Meia-Noite, realizada pelo Jeep Clube do município, com apoio da prefeitura. Um dos maiores eventos off-road do estado do Rio de Janeiro, conta com a participação de centenas de competidores divididos em quatro categorias: passeio com jipes 4X4 e 4X2; trilha de bicicletas; trilha de motocicletas; e rally 4X4. Todas as largadas serão da Praça Brasil, na tarde deste sábado (17). Nesta edição, que vai até este domingo (18), os competidores vão percorrer a Rota do Vale do Café, passando por várias cidades da região, mas o trajeto só será revelado na hora da largada.

A abertura do evento foi na noite desta sexta-feira (16), com encontro do público e participantes no estacionamento do shopping Park Sul e na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. A festa começou com DJ Rafa, no shopping Park Sul, animando a entrega dos quites para os participantes. Simultaneamente, admiradores do evento esperavam os competidores na praça de alimentação montada na Praça Brasil, onde aconteceu o show com Figurótico e Banda.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, lembrou que o evento faz parte do calendário oficial do município e que a prefeitura apoia a Trilha da Meia-Noite por entender que, muito mais que uma competição de jipes e motos, o evento é cultural e de grande importância turística.

“A Trilha da Meia-Noite é uma tradição em Volta Redonda, reunindo os amantes da competição e admiradores que vêm de diversas cidades. A festa na Praça Brasil vai até domingo com muita música, artesanato e arte urbana”, falou Anderson.

Giovanni Oliveira, que participa do Jeep Clube de Volta Redonda há cerca de 20 anos, concorda com o secretário. “Este é um evento tradicional e traz muita gente para a cidade. Tem pilotos de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, diversos lugares, que participam de todas as edições e, junto com eles, vêm os familiares”, contou, acrescentando que já competiu, mas hoje participa do passeio de jipe, ajudando na organização.

“Um dos pontos altos da Trilha da Meia-Noite para mim é a confraternização entre os amantes do off-road, os admiradores, torcedores, familiares e os curiosos pelo estilo. Esta festa na Praça Brasil é sempre muito boa”, afirmou Giovanni.

Leonardo Paschoeto também tem história na Trilha da Meia-Noite. “Atuo na organização do evento desde 1995, como competidor, participei apenas umas três vezes”, falou, acrescentando que neste ano vai como “vassourinha”. “O carro larga atrás do último competidor e faz todo o trajeto da prova. Assim, vemos se houve algum acidente, se alguém precisa de ajuda e também recolhemos materiais que, por acaso, os carros percam pelo caminho”, explicou, ressaltando que, além da adrenalina da competição, o evento vale pelo encontro com os amigos e pela diversão que proporciona.

Evento tem música para todos os gostos

Entre as atrações do evento estão o grupo Tambores de Aço da Fundação CSN, que também apoia o evento; a Banda Municipal de Volta Redonda; a Fanfarra dos ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e de cinco bandas locais de pop/rock, blues e rap no palco principal, são elas: Figurótico, Nacional Blues, Khorium, Dai Landim e Vitão.

Confira a programação do fim de semana de Trilha da Meia-Noite na Praça Brasil:

Sábado (17)

A partir das 10h em diante – Praça de alimentação, Stands, Artesanato, Arte Urbana, DJs

13h – Largada Passeio Jeep 4X4 e 4X2

14h – Largada da Trilha de Moto

15h – Apresentação Arena do Grau de Bike

16h – Largada Trilha de Bike

17h – Apresentação Banda Municipal de Volta Redonda

17h30 – Largada Rally 4x4

18h30 – Apresentação Fanfarra dos ex-alunos da ETPC

19h30 – Apresentação Tambores de Aço da Fundação CSN

20h30 – Show Rap/Funk com Khorium

21h30 – Show Pop/Rock com Dai Landim

22h30 – Show Rock/Blues com Nacional Blues

23h30 – Chegada dos competidores do Rally

Domingo (18)

11h em diante – Samba e pagode com Léo Oliveira, Praça de alimentação, Stands, DJs, e show com Vitão e Banda.