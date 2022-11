Maioria dos internados no HSJB não completou o esquema de vacinação - Geraldo Gonçalves/Arquivo Secom PMVR

Publicado 17/11/2022 16:25

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alerta sobre o aumento no número de casos e internações por Covid-19. De acordo com o levantamento da Vigilância em Saúde do município, na semana epidemiológica do dia 6/11 a 12/11 foram registrados 353 casos confirmados. Os testes para o diagnóstico da Covid-19 estão sendo oferecidos em todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF), sendo recomendado para pessoas com sintomas gripais. O aumento no número de casos provavelmente está sendo causado pela nova subvariante da Ômicron, a BQ.1, acredita o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

“A BQ.1 é uma das subvariantes da Ômicron que circulam pelo mundo, e está mostrando uma vantagem de crescimento significativa sobre outras sublinhagens da Ômicron circulantes em muitos locais, incluindo Europa e Estados Unidos da América e, portanto, merece monitoramento rigoroso. O que sabemos até o momento é que essa subvariante é altamente contagiosa, por isso, as medidas de controle e prevenção precisam ser reforçadas”, disse.

Internados com esquema incompleto de vacinação

Até quarta-feira (16), haviam 26 pessoas internadas na rede pública de saúde. Ainda na quarta um óbito foi registrado pela doença, totalizando 1.442 vítimas em Volta Redonda: o paciente estava com o esquema vacinal incompleto, faltando a 4ª dose da vacina, ou seja, o segundo reforço.

Informações preliminares apontam que a maioria dos internados no município não completou o esquema de vacinação. O Ministério da Saúde recomenda que pessoas acima de 18 anos tomem quatro doses da vacina contra a Covid-19.

“No Hospital São João Batista (HSJB), por exemplo, dos 14 internados, dois tem zero vacina; seis estão com o esquema completo e outros seis faltando pelo menos uma dose de reforço. Os demais internados estamos levantando as informações”, completou o médico Carlos Vasconcellos.

Vacinação

A aplicação da quinta dose foi iniciada em Volta Redonda para imunossuprimidos (baixa imunidade) a partir de 18 anos, e idosos acima de 80 anos – que são considerados grupos de risco para a doença. Porém, devido à escassez de doses, a vacinação contra a Covid-19 está temporariamente suspensa.

O município já cobrou do Governo Federal o envio de novas remessas da vacina. O Ministério da Saúde que faz a distribuição aos estados e municípios. A previsão é que os estoques sejam reabastecidos nas unidades de saúde nesta semana, com a chegada de novas doses nesta sexta-feira (18).

Medidas preventivas

A prefeitura de Volta Redonda estuda novas medidas de prevenção para controle da Covid-19, inclusive está em discussão com a Secretaria Municipal de Saúde a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados.

A secretaria, por sua vez, emitiu no dia 9 de novembro uma nota técnica aos serviços de saúde, unidades escolares e estabelecimentos comerciais, contendo nova recomendação para uso de máscara. O que está totalmente descartado no momento, conforme afirmação do prefeito Neto, é o lockdown – fechamento de comércios e outros locais.