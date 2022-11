Suspeito foi detido na Rua Venezuela, no bairro Vila Americana - Divulgação/PMERJ

Suspeito foi detido na Rua Venezuela, no bairro Vila AmericanaDivulgação/PMERJ

Publicado 18/11/2022 16:34

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM detiveram um homem de 26 anos por posse de drogas, na manhã desta sexta-feira (18), na Rua Venezuela, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

De acordo com o registro da ocorrência, a guarnição da PM estava em patrulhamento pelo quando avistou o rapaz em atitude suspeita: assim que avistou os policiais, ele teria jogado algo no chão. Os agentes abordaram o suspeito, e ao lado dele, no chão, foram encontradas quatro tiras de erva seca (provavelmente maconha), no valor de R$ 20 cada, além de R$ 10 em espécie e um relógio.

O homem foi levado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde prestou depoimento, foi autuado por porte de drogas - artigo 28 da Lei 11.343/2006 - e liberado.