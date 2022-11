Além dos veículos, os agentes da operação removeram um trailer e uma banca de jornal que estavam desativados - Divulgação/Secom PMVR

Além dos veículos, os agentes da operação removeram um trailer e uma banca de jornal que estavam desativadosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 17/11/2022 16:34

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e agentes do programa “Segurança Presente” agiram de forma integrada na operação “VR em Ordem”, entre os dias 7 e 15 deste mês. Foram removidos ao Depósito Público Municipal 15 veículos irregulares, entre eles uma motocicleta com escapamento adulterado (descarga aberta), que provoca barulho excessivo acima do permitido por lei, e um condutor não habilitado – que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Os veículos recolhidos ainda apresentaram irregularidades como: não ter placas, estar estacionado com obstrução de calçada, e falta do uso de capacetes. As ações ocorreram em diferentes bairros da cidade. Além dos veículos, os agentes da operação removeram um trailer e uma banca de jornal que estavam desativados.

O trailer estava na Avenida Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo, e estava fechado há meses, contribuindo para a proliferação de animais peçonhentos e promovendo a sensação de insegurança no local. Da mesma forma, a banca de jornal foi denunciada por estar fechada, obstruindo a calçada, sendo usada como banheiro e para abrigo de usuários de drogas, na Rua 238, no bairro Eucaliptal.

“As irregularidades apontadas pelos cidadãos norteiam as nossas ações, auxiliando no ordenamento da cidade. O trailer e a banca de jornal estavam desativados e mostravam indicadores de criminalidade, como local de uso de substâncias entorpecentes, além do acúmulo de sujeira. Vamos continuar nas ruas dia e noite para manter a ordem na nossa cidade”, garantiu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.