Publicado 17/11/2022 18:34

Volta Redonda - Um jovem de 19 anos, identificado pelo registro de ocorrência da Polícia Militar como José Cláudio Rodrigues, foi encontrado morto na Rua da Figueiras, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, na manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com a ocorrência policial, o rapaz foi preso em 16 de junho deste ano, saindo da cadeia pouco mais de uma semana depois, no dia 24 de junho. De acordo com o relato dos policiais do 28o Batalhão da PM que atenderam à ocorrência, eles foram chamados para verificar o encontro de um cadáver. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida e acionaram a perícia. Perto do corpo foram encontradas cápsulas de munição, de calibre não especificado. O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).