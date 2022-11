Em um dos veículos foram encontrados 21 pinos de cocaína e 20 pedaços pequenos de maconha - Divulgação/PMERJ

Em um dos veículos foram encontrados 21 pinos de cocaína e 20 pedaços pequenos de maconhaDivulgação/PMERJ

Publicado 18/11/2022 19:13 | Atualizado 18/11/2022 19:15

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam na manhã desta sexta-feira (18) dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Um terceiro envolvido na ocorrência foi preso por débito de pensão alimentícia. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos PMs, eles estavam voltando para o Posto de Policiamento Comunitário da Polícia Militar, na Avenida Paulo Erlei Abrantes, na altura do bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda, quando tiveram a atenção despertada por dois automóveis e uma moto que trafegavam pela via.

Ao avistar a viatura policial, os motoristas dos veículos manobraram para tentar fugir, mas os PMs conseguiram alcançá-los, com exceção da moto, que conseguiu escapar. Os carros tinham dois ocupantes cada, mas nada foi encontrado na revista pessoal. No entanto, em um dos veículos foram encontrados 21 pinos de cocaína e 20 pedaços pequenos de maconha, escondidos no console da marcha.

Assim que a droga foi encontrada, um dos ocupantes deste carro ofereceu R$ 1.260 aos policiais para não ser preso, e recebeu voz de prisão imediatamente. Um dos ocupantes do outro veículo estava com uma tornozeleira eletrônica e mandado de prisão em aberto, e também foi preso em flagrante pelos PMs.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde os dois ocupantes do carro onde as drogas foram encontradas ficaram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da lei 11.343, respectivamente). O suspeito que estava com tornozeleira eletrônica foi preso por débito de pensão alimentícia.

Os dois automóveis foram recolhidos para o Depósito Municipal pela GMVR (Guarda Municipal de Volta Redonda), já que estavam com o licenciamento anual atrasado, e os respectivos motoristas dirigiam sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Segundo a Polícia Militar, também há informações - embora não confirmadas - de que um dos veículos tem as mesmas características do que participou de uma tentativa de assalto há cerca de um mês no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda: um Celta GM, na cor prata, com rodas pretas e a lanterna traseira direita queimada.