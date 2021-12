Os bombeiros retiram o carro que, por sorte, ficou preso a uma árvore - Foto: Divulgação

Publicado 09/12/2021 09:56

Angra dos Reis – Um acidente por volta de 7h30 da manhã desta quinta-feira (9) assustou quem passava pela Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Camorim Pequeno. A motorista de um Ford Fiesta perdeu a direção e o veículo saiu da pista, descendo por uma ribanceira. Por sorte, uma árvore evitou que o carro caísse no mar com a motorista em seu interior.

O trabalho dos bombeiros interditou uma das pistas e deixou o trânsito lento no local Foto: Divulgação



O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve trabalho para retirar o veículo do local. Primeiro foi realizada a estabilização do carro, uma vez que existia a possibilidade dele continuar descendo. Após o procedimento, o veículo foi desvirado, içado do local da queda e a vítima foi retirada sem ferimentos, porém ainda muito assustada com o acidente. Ela foi liberada no próprio local, sem a necessidade de encaminhamento à uma unidade de saúde.

Homens do Corpo de Bombeiros trabalham para retirar o carro da ribanceira Foto: Divulgação



A operação de socorro deixou o trânsito lento no local e os motoristas precisaram ter paciência até que os veículos voltassem a trafegar normalmente.