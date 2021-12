Publicado 11/12/2021 11:29

Angra dos Reis - A Polícia Federal prendeu um homem de 37 anos, de nacionalidade portuguesa, acusado de ser responsável por um grande esquema de tráfico internacional de drogas entre Europa e diversos outros países, inclusive o Brasil.

De acordo com as autoridades portuguesas, o homem estava foragido desde 2017 e estava na lista de difusão vermelha da Interpol, a pedido de Portugal.

O pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi formulado pelo Escritório Central da Interpol, em Brasília, e mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A localização e prisão do preso foi coordenada pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional, com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional, da Delegacia de Repressão a Drogas e da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde ficará até que saia a extradição definitiva para Portugal.

Apesar da prisão ter acontecido ontem (10), as informações só foram divulgadas na manhã deste sábado (11). O local e as circunstâncias em que o traficante internacional de drogas foi encontrado não foram divulgadas.