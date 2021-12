Durante todo o dia os motoristas que trafegam pela Rio-Santos vão receber orientações de segurança - Foto: Divulgação

Publicado 10/12/2021 13:03

Costa Verde – Órgãos integrantes do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde (PAM) realizam durante esta sexta-feira (10) uma ação educativa, Educapam, para os motoristas que trafegam pela BR-101, a Rodovia Rio-Santos, no trecho entre Itaguaí e Paraty. Um posto de distribuição de folhetos foi montado no posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Jacuecanga, em Angra dos Reis, onde o trabalho também está sendo realizado.



De acordo com Júlio César de Almeida, coordenador do PAM/Costa Verde, a ação comemora os 27 anos de existência da instituição, que conta com a atuação de seus membros para que projetos educativos sejam realizados e ajudem na construção de uma sociedade melhor e mais igualitária.



- Essa ação é voltada para a educação no trânsito e sua realização só é possível através das doações que as instituições integrantes do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde fazem e que proporcionaram a confecção de brindes que estão sendo entregues aos motoristas, assim como os materiais educativos -, explicou Júlio.



Uma dessas instituições que participam da ação é a Brigada Municipal Ambiental (BMA) que faz um trabalho em prol do Meio Ambiente da região. Criada em 2015, a brigada realiza um trabalho de cooperação com órgãos públicos em situações de emergência, como desabamentos, incêndios, inundações ou qualquer situação em que haja risco de morte para a população.



- Nós estamos sempre em apoio à Defesa Civil ou qualquer outro órgão que necessite de nossa presença, como nesta ação de hoje. É uma honra participar desse trabalho magnífico que ajuda a salvar vidas através de um trânsito mais seguro -, disse José Marcos Jordão da Silva, comandante da BMA.



Cláudia Cabral, gestora da BMA e voluntária na ação na parte da manhã, disse que o trabalho foi bastante intenso e bem recebido pelos motoristas.



- A gente espera que eles assimilem as informações para que possamos ter um fim de ano mais tranquilo e sem mortes no trânsito em nossa região -, disse Cláudia.



Voluntários da PRF, Defesa civil, BMA, estaleiro Keppel e Corpo de Bombeiro farão o trabalho até o fim da tarde de hoje.