O prefeito Jordão fez o anúncio durante reunião no salão nobre da prefeitura - Foto Wagner Gusmão

Publicado 09/12/2021 17:18

Angra dos Reis - Mais de 22 mil alunos da rede pública municipal de ensino receberão um cartão-educação a partir do ano letivo de 2022. Com ele, os estudantes poderão comprar uniformes e material escolar no comércio da cidade injetando cerca de R$ 16 milhões na economia local.



O anúncio foi realizado pelo prefeito Fernando Jordão durante solenidade no salão nobre da prefeitura que reuniu secretários, vereadores, comerciantes, donos de confecções e pais de alunos.



- O cartão-educação é fruto de uma parceria entre as secretarias de Educação e de Desenvolvimento Econômico. Somos o primeiro município do estado e um dos primeiros do país a promover esta ação, garantindo poder aquisitivo aos alunos e fazendo o recurso do município movimentar a economia -, disse Paulo Fortunato, secretário municipal de Educação.



Para os comerciantes presentes ao evento, a ação vem em boa hora, pois neste ano a pandemia dificultou a sobrevivência de alguns e fechou as portas de outros. Um proprietário de confecção, que atualmente conta com 9 funcionários, acredita que vai precisar fazer novas contratações para atender a demanda de trabalho.



- Esta ação do governo é muito importante para nós e para a economia. A expectativa é que meu quadro de funcionários possa ser duplicado ou até mesmo triplicado -, avaliou Alex Sandro Santos, proprietário da confecção.



De acordo com o prefeito Fernando Jordão, o próximo passo será a publicação de um decreto regulamentando o cadastramento do comércio local junto à secretaria de Desenvolvimento Econômico para que os estabelecimentos possam receber os recursos do cartão-educação.



- Recentemente compramos 22 mil tablets para os alunos e 1.200 notebooks de última geração para os professores da rede municipal. Agora vamos aplicar cerca de R$ 16 milhões com o cartão-educação, recurso que voltará para a nossa economia. Todos estes investimentos não caíram do céu, são frutos de uma gestão financeira de recuperação da economia do município -, frisou o prefeito.



O orçamento previsto para Angra dos Reis em 2022 é de R$ 1, 6 bilhão.