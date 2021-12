Os jovens estão satisfeitos com a oportunidade profissional que receberam - Foto: Divulgação Feam

Publicado 10/12/2021

Publicado 10/12/2021 14:59

Angra dos Reis – Há seis meses a Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam) abriu oportunidade para que oito jovens entrassem em seu programa Jovem Aprendiz 2021. Os participantes foram alocados em diferentes setores da fundação, como laboratório, faturamento, arquivo, farmácia, manutenção, contabilidade, ambulatório do Hospital de Praia Brava e ambulatório médico de Itaorna.



Os aprendizes começaram a atuar entre maio/julho e tem contribuído com o fluxo de atividades da instituição, além de adquirir conhecimentos específicos nesse período. Luís Felipe Paulino, de 19 anos, trabalha dando apoio ao setor de manutenção e conta que o dia a dia movimentado tem ajudado a compreender como funciona a rotina profissional.



- A gente aprende a logística das atividades e entende que tudo deve ser feito de maneira correta -, afirma Luís.



Atuando no ambulatório do Hospital de Praia Brava, Helen Cristine, de 18 anos, diz que hoje tem outra visão com relação à dinâmica hospitalar depois que passou a conviver diariamente com sua equipe de trabalho.



- A gente vê que tem muita administração envolvida. Tenho gostado da experiência e pretendo seguir carreira na área da saúde -, disse Helen.



Izadora Gomes, de 19 anos, destaca que os desafios têm ajudado no desenvolvimento de novas habilidades.



- A gente tem que saber lidar com algumas situações e se organizar. Tenho gostado pois tenho adquirido muito conhecimento -, relata a jovem, que contribui com as atividades desenvolvidas no faturamento, no arquivo e na recepção do ambulatório médico de Itaorna.



A coordenadora do Programa Jovem Aprendiz da Feam, Ingrid Cunha, ressalta que essas oportunidades contribuem para a formação do perfil profissional dos jovens, impulsionando a entrada no mercado de trabalho e dando acesso ao primeiro emprego.



- O Programa é de grande importância para os adolescentes, pois facilita a inserção no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que os prepara para o ambiente profissional -, frisou a coordenadora.