Evento em Angra vai reunir grandes nomes do empreendorismo digitalFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2021 12:10

Angra dos Reis – Na próxima segunda-feira (13), a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) em Angra inicia um evento voltado para empreendedores da região Costa Verde.

O WorkTech acontece até quarta-feira (15) no prédio da instituição, que fica às margens da Rodovia Rio-Santos, altura do bairro Japuíba, e em como público alvo pessoas que pretendem explorar o mercado da tecnologia digital.



O evento vai promover palestras com temas como Profissões do futuro, Como aplicar os 5 sentidos no seu negócio e Entendendo a vocação da região na geração de emprego e contará com feiras, exposições, fóruns sobre tecnologia, relações humanas e empreendedorismo.



Os interessados em participar das feiras devem levar 1kg de alimento não perecível e um aparelho eletroeletrônico antigo como celular, notebook ou computador queimados, ou em desuso, como TV queimada, lâmpada velha ou controle remoto.



Para assistir as palestras e fóruns está sendo solicitada a doação de 1kg de alimento não perecível e um eletroeletrônico antigo ou em desuso por dia. Também será necessária a inscrição através de um formulário eletrônico que está sendo divulgado através das redes sociais da instituição.



Confira a programação de segunda-feira:

09h - Abertura da Feira Tecnológica (café para convidados)

10h - Cerimônia Oficial de Abertura da Feira

10h30 - Palestra: Como aplicar os 5 Sentidos no seu Negócio - Aidee Bertoche, cientista e representante da Câmara Comércio Brasil/Áustria

Local: Auditório da FAETEC ANGRA

13h30 - Palestra: Profissões do Futuro - Josué Santos, representante da UNICESUMAR

Local: Auditório da FAETEC ANGRA

Local: Auditório da FAETEC ANGRA

15h- Fórum: Entendendo a vocação da Região na geração de emprego - Josué Santos, consultor da UNICESUMAR,

Josiane Lopes, empresária e CO CEO do Banco Integrador e Rafael Bastos, representante do CEINNE

16h - Mesa Redonda

Laura Veríssimo, CEO & Founder da Foccus Consultoria & Operações - Tema: Os negócios com a Logistica para o novo normal

16h30 - Palestra: Logística Reversa de Eletrônicos - Rafael Bastos, empresário e representante da E-MINER