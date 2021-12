As tenda foram reinstaladas devido à grande procura por pessoas com sintomas de síndrome gripal - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 13/12/2021 11:31

Angra dos Reis - Diante da crescente procura por atendimento médico em função de uma síndrome gripal que acometeu os moradores da cidade na última semana, a secretaria municipal de Saúde decidiu reativar as tendas de pré-atendimento que foram utilizadas durante a pandemia de Covid-19.



Segundo o secretário de Saúde, Glauco Fonseca, em apenas dois dias, aproximadamente 500 pessoas encheram a Santa Casa e o Hospital Municipal da Japuiba (HMJ) em busca de atendimento, sobrecarregando o trabalho das equipes das unidades de saúde.



- Pelos sintomas dessa síndrome gripal serem muito parecidas com os sintomas da Covid, as pessoas correram para as unidades de saúde e houve dificuldades para realizar os atendimentos. Por isso nós decidimos reativar as tendas -, explicou o secretário.



Desde ontem, domingo (12), a população voltou a ter atendimento médico nas tendas em frente ao HMJ e à UPA Infantil, ambos no bairro Japuíba. Também foram instaladas tendas nos bairros Parque Mambucaba, Centro da cidade e em Jacuecanga. O atendimento nesses locais acontece durante todos os dias da semana, entre 7h e 19h. De acordo com a secretaria de Saúde, nos próximos dias a unidade do Centro da cidade passará a oferecer atendimento médico 24h.



- Ainda hoje nós vamos fechar os dados dos bairros Frade e Bracuí pra gente ver a necessidade de reabertura da tenda daquela região -, completou Glauco.



O secretário orienta as pessoas a ficar atentas aos sintomas antes de ir aos locais de atendimento. Se os sintomas forem febre por mais de quatro dias e estar respirando com dificuldades, a pessoas deve buscar atendimento médico. Pessoas que não estão com estes sintomas devem procurar ingerir bastante líquido, fazer repouso e permanecer em casa.



- A aglomeração causada por essa corrida a uma área de saúde pode fazer com que uma pessoa saia de casa com uma gripe comum e volte infectada pelo Covid. Então a gente pede as pessoas que não saiam correndo com esses sintomas leves -, reiterou o secretário.



O uso de máscaras continua sendo recomendado para evitar que os vírus que estão em circulação não contaminem as pessoas. De acordo com Glauco Fonseca, durante encontro de secretários municipais de Saúde na semana passada, esse foi um dos pontos identificados como causa do problema.



Os postos de saúde da cidade continuam oferecendo a vacina contra a gripe em todo o município.